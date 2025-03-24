福岡県糸島市議会は、糸島農業高（同市前原西3丁目）の生徒と市政に関する意見交換会を議場で開いた。2、3年生15人が発言席に立ち、畜産業の振興や防犯対策、高齢者の生活のサポート策などのテーマで意見を交わした。公共交通が不便な地域に住む高齢者の買い物支援を取り上げた生徒のグループは、授業で作る農産品の販売会を開催していることを伝え、校内で生産した農産品をお年寄りに売りに行けないかと提案。市議は「世代間