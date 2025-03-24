WEST.の神山智洋が主演を務める、東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』(4月12日スタート 毎週土曜23:40〜)の新キャストが24日、発表された。神山智洋、中村海人○剛力彩芽・石田ひかり・竹中直人の出演が決定神山智洋の地上波連ドラ単独初主演作となる同作。味覚を失ったスゴ腕フレンチシェフ・翔太役の神山とバディを組むのは、Travis Japanの中村海人。味覚の鋭い落ちこぼれ僧侶・輝元役を演じる
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