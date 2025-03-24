競泳女子で五輪３大会連続出場の池江璃花子（２４＝横浜ゴム）の?影響力?は絶大だ。今夏の世界選手権（シンガポール）代表選考会を兼ねた日本選手権最終日（２３日、東京アクアティクスセンター）の５０メートル自由形決勝では、中盤付近で抜け出して２４秒９１で４連覇を達成した。世界選手権の派遣標準記録（２４秒８６）には届かず「やっぱりちょっと悔しい」と唇をかんだが、５０メートルバタフライと合わせて２冠を達成。