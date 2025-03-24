一筋縄ではいきそうもない。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の国別出場枠を懸けたカーリング女子の世界選手権（韓国・議政府）が終了し、開催国のイタリアを含む８か国が出場枠を獲得。日本は世界最終予選（１２月、カナダ）で残り２枠の切符を争う。今大会は２月の日本選手権を制したフォルティウスが代表として出場するも、４勝８敗の９位で１次リーグ敗退に終わった。今後は日本代表候補決定戦（９月、北海道）でＳＣ軽井