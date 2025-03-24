日本テレビ系朝の情報番組「Ｏｈａ！４」（月〜金曜・前４時３０分）が放送され、同局のラルフ鈴木アナウンサーの番組卒業が発表された。月曜のニュース、スポーツコーナーを担当していた鈴木アナは番組最後に「５０歳、人生折り返し。これからもパワーアップしていきたいと思います」と語り、この日の番組を締めた。