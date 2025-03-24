トヨタ自動車が、福岡県で進める電気自動車（EV）向けのリチウムイオン電池工場の建設計画を当面、延期する方針を固めた。「次世代EV」などの電池の供給拠点にする考えだが、世界でEVの需要が想定より伸びておらず、戦略の見直しに踏み切った。佐藤恒治社長が近く県庁を訪れ、着工の延期を報告する方向で調整している。【写真】トヨタ「世界販売首位」堅持BYD台頭、抜かれたホンダ・日産は…23日、トヨタ関係者への取材でわ