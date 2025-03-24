TBS系にて放送される阿部寛主演の日曜劇場『キャスター』の放送開始日が4月13日に、主題歌がtuki.の「騙シ愛」に決定した。 参考：＝LOVE 佐々木舞香、『キャスター』出演演じる紗矢は「“仕事できます顔”は欠かさない」 “世の中を動かすのは真実！”という信念の男・進藤壮一は、公共放送で社会部の記者として15年間キャリアを積み、その後報道番組のキャスターを務めていたが、民放テレビ局JBNの会