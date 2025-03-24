かつて、日常の話し言葉を文章化する「昭和軽薄体」と呼ばれるエッセイで、一世を風靡した作家・嵐山光三郎。83歳の新刊は、「老い」と向き合い、「老い」を受け入れ、「老い」を愉しむ自身を綴ったものだ。65歳のときに決めたという「老いの流儀十カ条」に注目されたし──。本稿は、嵐山光三郎『爺の流儀』（ワニブックス【PLUS】新書）の一部を抜粋・編集したものです。65歳すぎたら執筆依頼は来ない収入は50歳のころの半分に