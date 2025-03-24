早いもので、今年も3カ月が過ぎ、2024年度は間もなく終わりを迎える。年度末ということで、2025年度あるいは、その先を見据えた車両関係の取り組みが次々発表されているので紹介していこう。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）阪神電鉄が新型車両で初の座席指定サービスを開始へまずは筆者の地元、東武野田線（東武アーバンパークライン）で9日、新型車両80000系3編成がデビューした。1月20日付「えっ、もう10年？『アーバンパ