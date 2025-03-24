今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを基に、「年収が高い会社ランキング2024【九州＆沖縄地方・100社完全版】」を作成しました。対象期間は2023年5月期〜24年4月期。対象は福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の8県に本社を置く上場企業で、単体従業員数20人未満の企業は除外しています。それでは早速、ランキングを見ていきましょう。1位はテレビ局のRKB毎日HD2位三井松島HDは石炭