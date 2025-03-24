日本では2月、「第7次エネルギー基本計画」（以下、「新計画」）が閣議決定された。中国メディアの環球時報は3月22日付で、上海国際問題研究院の東北アジア研究センターに籍を置く陳友駿研究員が執筆した、「新計画」を分析し、その実現の困難さを指摘する論説を掲載した。以下は、同論説の主要部分を再構成したものだ。「新計画」は2021年の「第6次エネルギー基本計画」に続き、日本が国内外の情勢変化および将来の戦略的な見通し