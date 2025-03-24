◇第97回選抜高校野球6日目（23日、甲子園球場）1回戦1試合と2回戦2試合が行われた6日目。1回戦最後の試合、東海大札幌（北海道）−日本航空石川（石川）の対戦はシーソーゲーム。2回に3点を奪い日本航空石川が3−1と逆転すると、東海大札幌も直後の3回に4得点を奪い5−3と再逆転。4回には日本航空石川が2点を奪い5−5の同点に追いつきます。8回に日本航空石川はエラーで6−5の勝ち越しに成功。しかし9回、東海大札幌は2アウト1、2