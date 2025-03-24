プロ野球・巨人の戸郷翔征投手が今季から取り入れたカットボールについて手応えを語りました。戸郷投手は15日、ドジャースとのプレシーズンゲームで大谷翔平選手と対戦。第2打席でホームランを打たれたものの、自信を持ったと語ったのは大谷選手との3度目の対戦でした。初球は143キロのカットボールが低めに決まりストライク、2球目は144キロのカットボールでファウル、その後1ボール2ストライクとなりの4球目では148キロのストレ