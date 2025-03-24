ＪＲＡ初の女性調教師として今月厩舎を開業した前川恭子調教師（４７）＝栗東＝が２３日、阪神４Ｒを２番人気のミトノオルフェで制し、１１戦目でＪＲＡ初勝利を飾った。厩舎の初勝利は１８日の高知競馬で挙げている。記念の１勝は中京競馬場から見届けた。４番手からレースを運び、３角から徐々に進出。最後の直線では逃げるコンタンゴとの激しいデッドヒートになったが、ゴール前でかわした。前川師は「菅原明騎手が上手に乗