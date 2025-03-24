宮崎駿監督（84）のアニメーション映画を舞台化した「となりのトトロ（MYNeighbourTotoro））」の無期限ロングラン公演が3月20日、英国ロンドンのウェストエンドで開幕し、熱烈なスタンディングオベーションで迎えられた。日本テレビなどが発表した。映画で音楽を手掛けた久石譲氏（74）が発案し、日本テレビと英国のロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが共同製作した作品は、2022年10月〜23年2月までロンドンのバービ