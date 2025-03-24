◇第97回選抜高校野球大会第6日2回戦 敦賀気比3―4健大高崎（2025年3月23日甲子園）敦賀気比（福井）は背番号10・五十子李壱（いがっこ・りいち）の好救援も実らず、優勝した15年以来10年ぶりの8強入りを逃した。初回に4点を先制され、なおも2死二塁で登板。8回1/3を4安打無失点に抑えた。今大会は2戦15回1/3無失点と台頭。「カットボールを生かした投球ができた」と自信を深めた。打線は0―4の6回に1点差に迫り、な