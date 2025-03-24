日本調教師会は元ＪＲＡ調教師の吉岡八郎（よしおか・はちろう）氏が２２日に死去したことを２３日、発表した。８４歳だった。通夜は２４日午後７時３０分から、告別式は２５日午前１０時３０分から、ともに草津シティーホール（滋賀県草津市西渋川１−２−４）で行われる。吉岡氏は騎手引退後、７９年に開業し、ＪＲＡ通算３９３勝（うち重賞１０勝）。８４年のエリザベス女王杯覇者キョウワサンダーなどを育てた。