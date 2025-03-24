◇第97回選抜高校野球大会第6日1回戦 日本航空石川6―7東海大札幌（2025年3月23日甲子園）【ブラボ―な春】日本航空石川の猶明光絆（3年）は、1年前に幼なじみと立ったマウンドを一塁側アルプス席から見つめていた。昨春選抜では常総学院（茨城）との1回戦で7回2/3、1失点と好投。しかし、昨秋の練習試合で左肘に激痛が走った。「切れた…と思った」。診断名は左肘じん帯損傷。現在も本格的な投球練習を再開できていな