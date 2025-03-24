◇第97回選抜高校野球大会第6日1回戦 日本航空石川6―7東海大札幌（2025年3月23日甲子園）日本航空石川は勝利まで残り1死から逆転負けを喫し、2年連続の初戦敗退となった。2番手の長井孝誠が6―5の9回2死一、二塁から2者連続適時打を献上。5回途中から無失点の好救援も力尽き、「去年の選抜は1死しか取れず、今回も勝ち切れなかった。自分の弱さです」とぼう然とした表情を見せた。能登半島地震の被災直後に出場した