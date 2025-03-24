「阪神大賞典・Ｇ２」（２３日、阪神）単勝４番人気のサンライズアースが６馬身差の圧巻の走りで伝統のマラソンレースを制し、初の重賞タイトルを奪取した。格上挑戦ながらも昨年のダービー４着馬が改めて実力を示し、天皇賞・春（５月４日・京都）の優先出走権を獲得。２着に７番人気のマコトヴェリーキー、３着に５番人気ブローザホーンが入り、１番人気に推されたショウナンラプンタは４着に終わった。昨年、一昨年と２年