◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第12節神戸39―37東京SG（2025年3月23日秩父宮ラグビー場）神戸が東京SGに39―37で競り勝ち、6勝目（6敗）を挙げた。3点を追う後半終了間際にWTB松永貫汰（25）が逆転トライ。WTBアタアタ・モエアキオラ（29）と元ニュージーランド代表LOブロディ・レタリック（33）が2トライずつを挙げた。リーグワンでは東京SGから初白星となり、上位6チームによるプレーオフ（PO）進出へ前進した。