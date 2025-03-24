ソフトバンク球団初のOB戦「SoftBankHAWKS20thANNIVERSARYSPECIALMATCH」は23日、みずほペイペイドームで行われ、44人のOBが2チームに分かれ、5回制で行われた。試合は工藤公康監督（61）率いる黒鷹軍が、7―1で秋山幸二監督（62）の白鷹軍に勝利。MVPには3ランを含む2安打4打点の内川聖一内野手（42）が選ばれた。（敬称略）超満員4万142人が集まった本拠地でレジェンドが躍動。試合を決めたのは内川の強烈な一発