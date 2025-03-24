人気アイドルがサプライズ出演した高校の卒業式で“もらい泣き”。反抗期で家出を繰り返した高校生の母への感謝の言葉に視聴者も温かい気持ちに包まれた。【映像】大粒の涙をこぼすFRUITS ZIPPER 月足天音アイドルグループ・FRUITS ZIPPERによるバラエティ番組「FRUITS ZIPPERの超めでたいさぷらいずTV」第2回が3月22日に放送され、メンバー全員で東京・大森学園高校の卒業式に潜入し、“卒業式サプライズ”に挑戦した。代表