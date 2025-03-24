俳優の黒沢年雄（80）が23日までにブログを更新。「10万円の商品券」について言及した。黒沢は「人間には色々な思想の方々がいる…」と書き出し「10万円の商品券を渡した、貰ったで…国会で大騒ぎ…日本は幸せな国と同時に騒ぐほどの問題ではない…恥ずかしい！」と私見をつづった。さらに「子供がお手伝いしてくれたらお小遣いをあげる…僕の為に努力してくれてたら…食事の招待やお小遣いをそっと渡す…当たり前の事である」とし