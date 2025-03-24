ニコラオーディション2024ファイナリストで小学生モデルの大森ひかる（12）が23日までにインスタグラムを更新。卒業式にはかまを着用した大森は、着付けまでの準備を記した。前回の投稿でもはかま姿を披露した大森は「初めての袴（はかま）は緊張しました笑」と当日の緊張を打ち明け「前日は美容DAYでネイルに行ったり髪も少し整えました♪当日は4時半から美容室へ行きヘアセットと着付けをしてもらいましたが大満足の仕上がりで