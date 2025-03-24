モーニング娘。'25の山崎愛生（19）が23日までにオフィシャルブログを更新。21日、グループ卒業と所属事務所も退社を発表したOCHA NORMA（オチャノーマ）の石栗奏美（20）への思いをつづった。「昨夜、OCHA NORMA石栗奏美ちゃんのグループ卒業のお知らせがありました」と切り出し「体調を考え奏美ちゃんが選んだ結果を受け入れ、これからの未来を応援することが、今の私ができることなんですが、やっぱり同期の卒業は寂しいです