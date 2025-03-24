女優今田美桜（28）が23日までにインスタグラムを更新。ノースリーブワンピース姿を披露した。今田はコメントは記さずに、3枚の近影を投稿。チェックのノースリーブワンピースに身を包んだ今田は、髪をすっきりと一つにまとめ、ほっそりとした腕や肩のラインをのぞかせている。この投稿にフォロワーからは「かわいすぎて叫んじゃいました」「人間としての格が違う」「フェイスラインほんとに綺麗」「やばい可愛い美しすぎるよ美