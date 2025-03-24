元モーニング娘。で歌手の後藤真希（39）が23日までにインスタグラムを更新。鈴木亜美（43）とのツーショット写真を公開した。後藤は「鈴木亜美＆後藤真希TALK SHOW鈴木と後藤のふたり旅2025開催決定去年に続きあみちゃんと一緒にトークライブイベントするよ」と鈴木とのトークライブイベント開催を告知し、ツーショット写真を公開。後藤と鈴木はピンク色のバスローブを着用し、頭にピンク色のタオルを巻いた風呂上がり風