Instagramアカウント『mugi._._.coco』に投稿されたのは、おかしな動きをする『オモチャ』に興味津々のきょうだい猫の様子です。ビビりながらも本能に抗えず…懸命に前足を伸ばすも届きそうで届かない姿に129万再生を突破。「猫ちゃん何？何？ってかわいい」「ウデ伸ばすお二人にメロメロ」などの声が寄せられています。