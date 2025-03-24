バブル崩壊後の1990年代〜2000年代は「就職氷河期」と呼ばれるように、特に文系学生は有名大学でも就職には苦労を強いられたようだ。「1997年大卒」という大阪府の50歳女性（営業・年収300万円）は、「バブル世代を取りすぎて募集枠が少ないところに団塊ジュニア世代が押し寄せ倍率が高くなる」「123社エントリーして最終面接は2社のみ」と振り返った。だが厳しかったのは就活だけではなかったようだ。（文：天音琴葉）「誰もが知