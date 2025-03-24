よく「氷河期世代の就活は壮絶だった」という声を耳にするが、具体的にどう大変だったかは当事者に聞いてみないとピンとこない人もいるだろう。「1998年に三流私立大学を卒業」と自嘲気味に語る51歳の女性（ITエンジニア／年収400万円）が、氷河期世代の就活の過酷さを教えてくれた。「当時はインターネットがまだ主流ではなく、会社へのエントリーは郵送でした」「履歴書は当時、全て手書きが当たり前。1文字でも間違えたら、修正