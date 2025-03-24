こんな会社に入るんじゃなかった、と一度でも思ったら、その直感を信じて、転職活動を始めたほうがいい。後々、目先のお金よりも時間のほうが貴重だったと後悔することになるからだ。埼玉県の50代女性は以前、「宅建士の資格を活かしたい」と就職した不動産会社で、散々な目に遭ったそう。「宅建士の資格を活かすどころか、体のいいお手伝いさんでした」そこは「株式会社とは名ばかりの家族経営」だったという。（文：天音琴葉）初