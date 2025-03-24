上司に共感力がなくては、部下は離れていく一方だ。投稿を寄せたのは埼玉県の50代女性。20年以上前、父親ががんになり入退院を繰り返していた頃だった。「お医者様の見解では『もって、あと1年』。体調が良くない、危篤…等々で、会社を遅刻、早退、欠勤を繰り返していた」そんな中、女性は上司に呼ばれ、面談を行った。（文：湊真智人）「可哀想だとは思わないから」と捨て台詞も……「一生アイツの事は許せません」女性の勤務態