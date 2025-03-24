◆イースタン・リーグヤクルト３―２巨人（２３日・戸田）巨人のフリアン・ティマ外野手（２０）が２３日のイースタン・ヤクルト戦（戸田）で一時勝ち越しとなる２号ソロを放った。ヤクルトの通算１８６勝のベテラン・石川が投じた内角高めのチェンジアップを左翼席に運び「絞るのが難しい投手なので、高めの球を狙っていた。レフトフライかと思った」と笑顔で振り返った。これで今季出場全６試合安打となり「とにかく毎試合