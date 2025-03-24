◆第９７回センバツ高校野球大会第６日▽２回戦健大高崎４ー３敦賀気比（２３日・甲子園）春連覇を目指す健大高崎（群馬）は、最速１５８キロを誇る今秋ドラフト上位候補のエース右腕・石垣元気（３年）が１点リードの９回２死一塁、救援で今大会初登板。左脇腹痛からの復帰登板となる中、最速１５２キロをマークするなど５球全て１５０キロ超でねじ伏せ、２年連続の８強に導いた。主役の登場に、甲子園がどよめいた。１点