◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス最終日（２３日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６６６８ヤード、パー７２）今季国内ツアー初出場の吉田優利（２４）＝エプソン＝が２年ぶり通算４勝目を飾った。２位に８打差の単独首位から出て４バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算１３アンダー。後続に９打差をつけての優勝は、日本ツアー歴代１０位タイ記録となった。昨季は本格参戦した米ツアーで環境