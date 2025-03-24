◆第７３回阪神大賞典・Ｇ２（３月２３日、阪神・芝３０００メートル、良）第７３回阪神大賞典・Ｇ２が２３日、阪神競馬場で行われ、４番人気のサンライズアースが２着に６馬身差をつけ圧勝。昨年の日本ダービー４着馬が格上挑戦で重賞初制覇を飾り、優先出走権を獲得した天皇賞・春・Ｇ１（５月４日、京都）の有力候補に名乗りを上げた。３０００メートルを悠々と走り切った。サンライズアースは４角で２番手から進出。競るこ