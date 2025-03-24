マイナンバーカードと運転免許証を一体化させた「マイナ免許証」の運用がきょうから始まります。マイナ免許証の取得や切り替えは任意で、▼従来の運転免許証のみ、▼マイナ免許証のみ、▼両方の3パターンから選ぶことができます。「マイナ免許証」では、住所などの変更手続きをする際、役所に変更を届け出れば、警察への届け出が不要になるほか、優良と一般のドライバーは免許更新の講習をオンラインで24時間受けられるようになり