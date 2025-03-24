ダンス&ボーカルグループ・EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が、日本テレビ系『DayDay.』（月〜木前9：00〜前11：10、金前9：00〜前10：25）のレギュラーに就任したことが24日、発表された。4月から不定期でレギュラー出演する。【全身カット】おっしゃれ〜！カジュアルデニムコーデで登場した佐藤大樹レギュラー出演決定を受けて、佐藤は「何度か『DayDay.』に呼んでいただいていたときから『レギュラーになれたらな、レ