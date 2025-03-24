俳優の生田斗真が主演を務める日本テレビ系ドラマ『俺の話は長い 〜2025・春〜』が、5年ぶりに復活し、3月30日、4月6日の2週連続で午後10時30分から午後11時25分まで放送される。それに合わせて、Huluオリジナルストーリー『海星のクラッチ日誌』が各話放送終了後から配信されることが24日、発表された。【場面写真】バー「クラッチ」に集う人々同シリーズは2019年10月期に同局系で放送された脚本・ 金子茂樹氏による、無職の