W杯ジャンプ男子団体第3戦で3位に入り、喜ぶ二階堂蓮（左）と小林陵侑＝ラハティ（ロイター＝共同）【ラハティ（フィンランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子は23日、フィンランドのラハティで2人一組で争う「スーパー団体」方式による団体第3戦（ヒルサイズ＝HS130メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）と小林陵侑（チームROY）の日本は合計802.5点で3位に入った。団体戦では2季ぶりの表