宮崎駿監督（※崎＝たつさき）のアニメーション映画を舞台化した『となりのトトロ』（My Neighbour Totoro Totoro）の無期限ロングラン公演が現地時間20日、イギリス・ロンドンのウェストエンドで開幕し、公演写真が公開された。【画像】ロンドン上演中の舞台写真映画で音楽を手掛けた作曲家の久石譲が発案、日本テレビとイギリスのロイヤル・シェイクスピア・カンパニー（RSCRSC）が共同製作した作品で、2022年10月〜23年2月