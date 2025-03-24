プロ野球・オープン戦の最終順位が決定しました。オープン戦首位で終えた日本ハムは10勝3敗3分けで勝率.769と12球団唯一の7割超え。終盤は引き分けはさみ5連勝と最高の状態でシーズンを迎えます。2位で終えた西武は16日の中日戦から40イニング無失点をマークするなどチーム防御率1.96と投手陣がアピールしました。昨季11敗の高橋光成投手が3勝、今井達也投手が2試合7イニング防御率0.00と主力投手陣が結果を出しています。3位でセ