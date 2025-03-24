北海道千歳市内で建設が進むラピダスの工場（写真：アフロ）国土交通省が3月18日に発表した「2025年地価公示」によると、全用途の全国平均は前年比2.7％上昇した。4年連続の上昇で、上げ幅はバブル崩壊以降で最大となった。東洋経済オンラインでは、前年に続いて全国で地価の上昇が顕著だった500地点を抽出。ランキングにまとめた。前年比の上昇率が20％を超えたのは58地点、30％を超えたのは8地点だった。500位までを見渡すと商業