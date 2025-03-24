◆プロ・アマ交流戦巨人３軍４―１北海学園大（２３日・ジャイアンツ球場）左足首の捻挫で離脱していた巨人のドラフト２位・浦田俊輔内野手（２２）＝九産大＝が２３日、Ｇ球場で行われた３軍の北海学園大（札幌学生野球連盟１部）戦で実戦復帰した。「２番・遊撃」で３打数２安打と結果を残し「復帰戦でヒットを打てたことは良かった」と振り返った。第１打席は左腕からライナー性の左前安打。第２打席は右飛だったが、第３