今日24日(月)は西日本や東日本で大気の状態が非常に不安定になり、あちらこちらで雨雲や雷雲が発達するでしょう。急に降りだす強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風、ひょうに注意が必要です。真っ黒い雲が近づく、ゴロゴロと雷の音が聞こえる、急に冷たい風が吹く、といった変化を感じたら、すぐに頑丈な建物など安全な所へ移動してください。あちらこちらで雨雲が発達雷雲も今日24日(月)は、上空の寒気や湿った空気の影響で、西