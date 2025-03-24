◇オープン戦オリックス2―1阪神（2025年3月23日京セラD）岸田オリックスが、今春京セラドーム8戦目で待望の本拠地初勝利を挙げた。オリックスとしては本拠でオープン戦未勝利なら初の事態だったが、2年目右腕・高島が6回4安打無失点の快投で初星を呼び込んだ。「オープン戦で初めて（先発として）投げて抑えられたことで、しっかり開幕へいい調整ができていると自分で実感できた」初回、2回はいずれも得点圏に走者を