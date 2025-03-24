◇オープン戦中日1―3楽天（2025年3月23日バンテリンD）切り込み隊長が万全仕上げだ。中日・岡林が「1番・中堅」で先発出場し3安打を放つなど9試合連続安打をマーク。打率・364、20安打とし、オープン戦打率1位＆最多安打の“2冠”締めだ。「ケガなくオープン戦を終えられて、良かったです」初回先頭で左腕・辛島の低め137キロ直球を中前へ運ぶと、2回2死満塁では外角スライダーを捉え中前適時打。4回2死一塁では、代