◆オープン戦巨人１―２ロッテ（２３日・東京ドーム）６回の守りで和真（岡本）がレフトに入ったのは、開幕のポジションを見据えての采配やろね。丸が２２日の試合で足を痛めた。軽症を祈るけれど、首脳陣も無理はさせたくないはずよ。最低でも１０試合くらいは丸不在で戦う覚悟ができているんちゃうかな。和真が器用に左翼をこなしてくれることで勇人（坂本）と中山を一緒に使うことができる。まず、勇人。今でこそ本調子と