昨季３７本塁打を放ったオリオールズの若きスーパースター、ガナー・ヘンダーソン遊撃手が開幕を１０日間の負傷者リスト入りして迎えることが決まったと２３日（日本時間２４日）、エライアスＧＭが発表した。ヘンダーソンは米大リーグ公式サイトの各地区別のＭＶＰで、ア・リーグ東地区のＭＶＰに選出された遊撃手だったが、キャンプ序盤に右肋間（ろっかん）筋挫傷でオープン戦を欠場。軽度とされているもののエライアスＧＭ